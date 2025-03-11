В Хакасии расшили срок применения лимитов электропотребления

Власти Хакасии приняли изменения по срокам действия увеличенных диапазонов электропотребления для домов с электроотоплением. Согласно приказу Госкомтарифэнерго региона, первый диапазон (7 тыс. кВтч) и второй (10,8 тыс. кВтч) будут применяться при расчетах платы за электроэнергию в течение всего отопительного сезона. Его начало и окончание будут устанавливаться исходя из погодных условий на уровне муниципальных образований.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

При этом в летний период будут действовать стандартные диапазоны, которые были ранее приняты правительством РФ. Первый диапазон установлен на уровне 3,9 тыс. кВтч, второй — 6 тыс. кВтч. Электроэнергия, потребляемая свыше этого объема, оплачивается по тарифам третьего диапазона.

«По поручению главы Хакасии Валентина Коновалова продолжается анализ фактического электропотребления, по итогам которого будут сформированы и направлены предложения в правительство РФ»,— сообщила председатель Госкомтарифа Хакасии Наталья Михайленко.

Как писал «Ъ-Сибирь», в конце прошлой недели стало известно, что власти Иркутской области также изменили сроки действия увеличенных диапазонов электропотребления для жителей, использующих электроотопление.

В начале ноября прошлого года ФАС сообщила, что правительство РФ утвердило пороговые значения диапазонов дифференцированных тарифов на электроэнергию с января 2025-го. Тогда речь шла о том, чтобы установить первый диапазон на уровне 3,9 тыс. кВтч в месяц, второй — 6 тыс. кВтч. Потребление свыше этой нормы было отнесено к третьему диапазону.

Александра Стрелкова