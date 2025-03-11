Иркутский аэропорт обжалует решение суда о запрете ввода нового терминала

АО «Международный аэропорт Иркутск» намерено обжаловать решение суда о запрете вводить в эксплуатацию новый терминал внутренних линий. Как сообщили в пресс-службе комплекса, обращение будет подготовлено после публикации полного текста определения суда. «После этого будут проанализированы основания, по которым суд отменил решение первой инстанции, и в установленные сроки будет подана кассационная жалоба»,— отметили в компании, подчеркнув, что ввод терминала в эксплуатацию позволит улучшить качество обслуживания пассажиров и повысить пропускную способность аэропорта.

Как писал «Ъ-Сибирь» 10 марта, четвертый арбитражный апелляционный суд удовлетворил иск Байкало-Ангарской транспортной прокуратуры об отмене разрешения на ввод в эксплуатацию нового терминала аэропорта Иркутска. По мнению надзорного ведомства, строительство павильона велось с нарушениями градостроительных норм. Иск к АО «Международный аэропорт Иркутск» транспортная прокуратура направила в августе 2024 года.

Новый терминал внутренних линий, строительство которого началось весной прошлого года, представляет собой павильон сборно-разборного типа площадью 2,6 тыс. кв. м. В нем предусмотрены зона прилета и выдачи багажа, зона ожидания для трансферных пассажиров и зона для встречающих. Стоимость строительства составила 585 млн руб.

Лолита Белова