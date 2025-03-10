Суд запретил ввод нового терминала иркутского аэропорта по иску прокуратуры

Четвертый арбитражный апелляционный суд удовлетворил иск Байкало-Ангарской транспортной прокуратуры об отмене разрешения на ввод в эксплуатацию нового терминала аэропорта Иркутска. Заявитель указывал, что павильон имеет признаки капитального объекта, строительство которого осуществляется с нарушениями Градостроительного и Гражданского кодексов РФ, следует из картотеки арбитражных дел.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

В августе 2024 года транспортная прокуратура направила в суд иск к АО «Международный аэропорт Иркутск». Ведомство, в частности, сообщало, что терминал строится с отступлением от технического задания. Кроме того, по проекту отсутствует заключение эксперта, а также результаты инженерных изысканий и разрешение на строительство. В ноябре прошлого года арбитражный суд Иркутской области запретил эксплуатировать здание до окончания судебных разбирательств.

После того как аэропорт Иркутска оспорил это решение, надзорное ведомство направило два иска о привлечении предприятия к административной ответственности за нарушение установленного порядка строительства, реконструкции, капитального ремонта, ввода объекта в эксплуатацию. В том же месяце суд отменил запрет на ввод в эксплуатацию терминала по требованию АО «Международный аэропорт Иркутск».

В декабря 2024 года транспортная прокуратура направила апелляционную жалобу по этому решению. По итогам последнего судебного заседания требования ведомства были удовлетворены.

Подрядчика по строительству модульного пассажирского павильона сборно-разборного типа АО «Международный аэропорт Иркутска» выбрало в октябре 2023 года. Стоимость контракта составила 585,4 млн руб. Договор был заключен с коллективным участником: ООО «БайкалСтройКомплекс» (Иркутск) и ООО «Международная строительная компания» (Москва). Площадь застройки сооружения должна составить 2,7 тыс. кв. м. Изначально сдать объект планировалось до конца сентября 2024 года.

Александра Стрелкова