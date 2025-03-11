Завтра, 12 марта, на территории республики и в Казани в утренние и дневные часы местами ожидаются ветер до 15 м/с и туман. Об этом сообщает МЧС России.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Завтра в Татарстане и Казани ожидается туман и ветер

Фото: Данила Егоров, Коммерсантъ Завтра в Татарстане и Казани ожидается туман и ветер

Фото: Данила Егоров, Коммерсантъ

В ведомстве отмечают, что для перехода проезжей части по возможности лучше использовать надземные и подземные пешеходные переходы.

Как сообщили в Гидрометцентре Татарстана, завтра в регионе в дневные часы местами ожидаются небольшие осадки в виде мокрого снега и дождя. Минимальная температура в ночные часы составит от -3 до +2 градусов. В дневные часы от 2 до 7 градусов выше нуля. На дорогах местами гололедица.

В столице республики ночью также ожидаются небольшие осадки в виде мокрого снега и дождя. Минимальная температура составит от 0 до +2 градусов.

Утром местами небольшие осадки в виде мокрого снега и дождя, гололед. В дневные часы преимущественно без осадков. Максимальная температура воздуха днем составит от 4 до 6 градусов выше нуля. На дорогах местами гололедица.

Артём Дергунов