Крупнейший пермский ТРЦ вышел в прибыль на третий год работы

ООО «Ла Терра», управляющее одним из крупнейших пермских ТРЦ «Планета», завершило минувший год с прибылью. Информация о финансовых итогах деятельности «Ла Терра» опубликована в сервисе «СПАРК-Интерфакс». Согласно обнародованным данным, выручка компании в 2024 году составила 1,82 млрд руб., что на 21,1% больше аналогичного показателя 2023 года. Кроме того, организация впервые с момента запуска торгово-развлекательного центра в 2021 году получила положительный финансовый результат. Если в 2023 году чистый убыток «Ла Терра» составлял 50,2 млн руб., то 2024 год общество закончило с прибылью в размере 204,9 млн руб.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: 2Gis Фото: 2Gis

Кроме того, годовые проценты к уплате компанией в 2024 году составили 1,2 млрд руб.— это выплата по кредиту, которую вносит «Ла Терра». В 2023 году она составила 854,3 млн руб. По более ранним данным, строительство ТРЦ обошлось оператору и девелоперу «Планеты» (компания Malltech ) в 8 млрд руб., кредит Сбербанка на реализацию проекта составил около 5 млрд руб.

ТРЦ «Планета», открывшийся весной 2021 года, имеет общую площадь — 150 тыс. кв. м. Ключевой якорь» «Планеты» — продуктовый гипермаркет «Лента». По данным пресс-службы MallTech, в торговом центре должны были представить более 185 крупных международных, федеральных и локальных ритейлеров.