Прокуратура начала проверку после драки подростков у ТЦ в Балакове

Прокуратура Балакова приступила к проверке по факту инцидента с участием несовершеннолетних. Соответствующее поручение дал прокурор Саратовской области Сергей Филипенко, сообщает пресс-служба регионального надзорного ведомства.

Согласно предварительным сведениям, накануне, в понедельник, близ торгового центра в Балакове между подростками произошел конфликт, который перерос в драку. Инцидент с участием несовершеннолетних был запечатлен на видео, которое затем опубликовали в Сети.

В ходе проверочных мероприятий прокуратуре предстоит оценить работу органов системы профилактики. Кроме того, к процессуальной проверке приступили правоохранители. Надзорное ведомство контролирует ее ход и результаты.

Павел Фролов