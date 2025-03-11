В Новороссийске выявили 172 факта несанкционированной торговли за год

На улицах Новороссийска выявили 172 факта несанкционированной торговли в 2024 году. Об этом в ходе аппаратного совещания в мэрии Новороссийска сообщил начальник управления торговли и потребительского рынка Тимур Пареньков.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ

По его словам, мониторинг территорий ведется постоянно. Специалисты выезжают по звонку граждан. За 2024 год в Новороссийске было составлено 172 материала об административном правонарушении по ст. 3.8 Закона Краснодарского края от 23.07.2003 г. № 608-КЗ «Об административных правонарушениях». В целом эта цифра на 15% ниже показателя за 2023 год.

В качестве альтернативы жителям Новороссийска предлагают перейти на легальную торговлю на «социальных рядах». В городе созданы восемь рядов на 75 торговых мест.

«В текущем году продолжаем работу по снижению негативного показателя фактов несанкционированной торговли и созданию условий для легальной торговли в определенных для этого местах. На сегодняшний день уже составлен 41 административный материал»,— рассказал господин Пареньков.

К началу летнего курортного сезона появятся навес в социальных рядах на Натухаевской, новый ряд на пяти торговых мест по ул. Малоземельской; также будут организованы работы сезонной придорожной ярмарки и еще одного «социального ряда» в станице Натухаевской.

Алена Воробьева