В Минеральных Водах задержан подозреваемый в убийстве 24-летней давности

В Минеральных Водах предъявлено обвинение подозреваемому в убийстве, совершенном более 24 лет назад, сообщает управление СК по Ставропольскому краю. Там уточнили, что фигурантом дела является 60-летний уроженец Чеченской Республики, который ранее неоднократно привлекался к суду,

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Елена Волжанкина, Коммерсантъ Фото: Елена Волжанкина, Коммерсантъ

По версии следствия, ночью 24 июня 1999 года в селе Греческом Минераловодского округа возник конфликт между обвиняемым и 34-летним братом его сожительницы. Злоумышленник взял ружье с животноводческой фермы «Подгорное» и дважды выстрелил в оппонента. От полученных ран он скончался на месте.

Из материалов уголовного дела следует, что после совершения преступления стрелок избавился от оружия и скрылся. Правоохранители объявили подозреваемого в федеральный розыск. Долгое время он жил без документов на Украине и Северном Кавказе. В феврале 2025 года личность разыскиваемого установили сотрудники уголовного розыска из Северной Осетии.

Суд удовлетворил ходатайство следователя о заключении задержанного под стражу. Расследование продолжается, проводятся следственные действия.

Николай Аксенов