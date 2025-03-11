На парк «Пушкинское подворье» в Большом Болдине выделили 133 млн рублей

Администрация Большеболдинского округа Нижегородской области 10 марта объявила открытый аукцион на благоустройство территории «Пушкинское подворье» в селе Большое Болдино. Информация о торгах размещена на сайте госзакупок.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

Начальная стоимость контракта составляет 133,3 млн руб. Подрядчику необходимо будет обустроить парк в зоне двух прудов на улице Пушкинской до 31 октября 2025 года. Благоустройство включает установку арт-объекта «Деревянная мельница "Сила зерна"». Итоги закупки подведут 20 марта.

Как писал «Ъ-Приволжье», парк стал победителем всероссийского конкурса лучших проектов благоустройства малых городов и исторических поселений, за что получил грант из федерального бюджета в размере 64,4 млн руб.

Галина Шамберина