В Краснодаре 11 светофоров оказались обесточены из-за энергоаварии

В центре Краснодара днем 11 марта из-за аварийного отключения электроэнергии перестали функционировать светофоры на 11 городских перекрестках. Об этом сообщает пресс-служба департамента транспорта и дорожного хозяйства краевой столицы.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ

Обесточенными оказались светофоры на пересечениях улиц: Красная и Хакурате, Рашпилевская и Хакурате, Северная и Рашпилевская, Красноармейская и Пашковская, Леваневского и Пашковская, Леваневского и Чапаева, Седина и Карасунская, Рашпилевская и Карасунская, Кубанская Набережная и Ленина, Рашпилевская и Морская, Тургенева и Головатого.

На пересечении Северной и Рашпилевской улиц светофор временно подключили к дизельному генератору. Городские власти призвали автомобилистов соблюдать правила дорожного движения и проявлять максимальную бдительность в зонах отключения.

Нурий Бзасежев