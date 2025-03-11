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В Сочи назначили кураторов для семей участников СВО

Власти Сочи закрепили личных кураторов из числа чиновников мэрии за участниками СВО, впервые подписавшими контракт с Минобороны РФ в 2025 году, и их семьями. Об этом сообщает пресс-служба мэрии.

Фото: пресс-служба администрации Сочи

Фото: пресс-служба администрации Сочи

«Для эффективного взаимодействия назначаем кураторов, за каждым добровольцем, кто подписывает контракт с Министерством обороны РФ и обращается в наш общественный орган, закрепляем сотрудников администрации. Военкомат в оперативном режиме передает и подтверждает нам данные. На этом заседании определили ответственных за две многодетные семьи, чтобы непрерывно быть с ними на связи, уточнять их потребности, приглашать на городские мероприятия, оказывать любую помощь»,— рассказала вице-мэр Сочи Галина Москалева.

Финансовая помощь семьям мобилизованных и добровольцев с самого начала СВО оказывается из средств благотворительного фонда «Скорей Добрей». На данный момент общая сумма выплат составляет более 91,7 млн руб.

Игорь Ремизов

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