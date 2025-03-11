Кемеровский депутат Госдумы назначен замминистра энергетики РФ

Депутат Госдумы РФ от Кемеровской области Дмитрий Исламов назначен статс-секретарем — заместителем министра энергетики РФ. Кадровое распоряжение российского правительства опубликовал в своем Telegram-канале первый вице-губернатор — председатель правительства Кузбасса Андрей Панов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

Как сообщал «Ъ», ранее в отставку с поста заместителя министра энергетики была отправлена Анастасия Бондаренко. Она занимала этот пост с 2018 года.

Дмитрий Исламов был избран в Госдуму РФ от Прокопьевского одномандатного округа №102 в 2016 году, входит во фракцию «Единой России». До этого он работал вице-губернатором Кузбасса по экономике и региональному развитию. Напомним, кемеровский губернатор Сергей Цивилев в мае 2024 года был утвержден в должности министра энергетики РФ.

Валерий Лавский