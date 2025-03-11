В Пензенской области нашли потенциально опасную рыбную продукцию

Управление Россельхознадзора по Мордовии и Пензенской области изучило действующие декларации о соответствии на рыбную продукцию в отношении пензенского ИП и выявило в них недочеты. Об этом сообщает пресс-служба надзорного ведомства.

Как выяснилось, при принятии трех деклараций за основу были взяты протоколы испытаний, в которых отсутствовали исследования на диоксины и радионуклеиды. Речь идет о цезии-137 и стронции-90.

Специалисты резюмировали, что декларации о соответствии приняты с нарушением установленных законом процедур. Также они указали на нарушения техрегламента Таможенного союза. Управление объявило ИП предостережение, потребовало от него проведения всех необходимых исследований на произведенную рыбную продукцию.

Павел Фролов