«Путь к высшему образованию это не перекрывает»

Нижегородская область вошла в число пилотных регионов, где в 2025 году может быть запущен новый механизм по отбору учеников в старшие классы. Те школьники, кто примет решение после 9 класса продолжить обучение в колледжах и техникумах, будут на основном государственном экзамене (ОГЭ) сдавать два предмета. Тем, кто собирается в 10-11 классы придется сдать четыре. О том, чего ждать школьникам и родителям от новой инициативы, «Ъ-Приволжье» рассказал директор нижегородской «Школы 800» Марк Сартан.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Директор АНОО «Школа 800» Марк Сартан

Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ Директор АНОО «Школа 800» Марк Сартан

Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

— Марк Наумович, как Вы оцениваете предлагаемые изменения?

— Если судить по текстам официальных сообщений, речь идет о том, что право учиться в 10 классе общеобразовательной организации надо будет заслужить, то есть подтвердить соответствующим результатом ОГЭ.

Это нововведение явно вызовет определенные социальные последствия, которые сейчас трудно предвидеть. Будем судить о достоинствах и недостатках этой идеи по результатам эксперимента, главное, чтобы его итоги были обнародованы публично. И так же публично обсуждены.

— Сторонники инициативы рассчитывают, что девятиклассники получат больше возможностей для поступления в техникумы и колледжи. Cогласны ли вы с этим мнением?

— Я пока не вижу именно увеличения возможностей. Все, кто хочет поступить после 9-го класса в колледж, могут сделать это сейчас и после введения новой системы ничего не изменится. Я вижу скорее ограничение выбора после окончания 9 класса при невысоких результатах ОГЭ.

Поскольку инициатива исходит от государства, то можно предположить, оно видит необходимость «отрезать» от поступления в 10 класс школы обучающихся с невысокими образовательными результатами и перенаправить их в учебные заведения средне-специального образования.

Дети и родители такой необходимости не декларировали.

Школа, возможно, рассчитывает получить в 10-11 классах более способных учеников, и на это есть шансы. Но надо помнить, что часто академические результаты мало что говорят о личностных свойствах человека, и оценка по ним довольно односторонняя.

— Противники инициативы, среди которых и родительские организации, недовольны «ограничением права на получение полноценного среднего образования». Может ли новый законопроект стать препятствием для поступления в 10 класс?

— Если речь идет о поступлении в 10 класс именно школы, то конечно. Теперь надо будет преодолевать порог переходного балла. Но добавлю, что среднее общее образование у нас является обязательным, так что ученик будет его получать и в колледже, хотя и по иной программе. И обучение в колледже позволяет ему, как и в средней школе, поступать в вуз, причем как по диплому колледжа, так и по ЕГЭ. Так что путь к высшему образованию нововведение не перекрывает.

— Каким может быть минимальных проходной балл для поступающих в 10 классы в Нижегородской области?

— Тут вопрос, какими критериями будет руководствоваться регион при определении такого проходного балла. Наличием мест в 10-х классах, потребностью обеспечить наполняемость колледжей, собственными требованиями к качеству образовательных результатов, историческими данными о сдаче ОГЭ, каким-то интегральным подходом — в зависимости от этого может быть посчитан проходной балл.

— Как инициатива повлияет на образовательный ландшафт в регионе в целом?

— Как я уже говорил, трудно предвидеть комплексные последствия. Явно вырастет значимость ОГЭ. Следовательно, ужесточатся и требования к его организации. Инициаторы, видимо, ждут большего потока поступающих в колледжи.

Хочется надеяться, что и дети будут чувствовать больше ответственности за академические результаты в период основной школы, а не только в старшей.