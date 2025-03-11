В Красноярском крае заболеваемость ОРВИ выросла на 7%

В Красноярском крае отмечается рост заболеваемости ОРВИ. По итогам прошлой недели на территории региона зафиксировано 13,9 тыс. обращений от жителей с симптомами острых респираторных инфекций. Это на 6,8% больше, чем неделей ранее, сообщили в региональном управлении Роспотребнадзора.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ

При этом, пояснили в ведомстве, показатель заболеваемости находится ниже уровня эпидемического порога.

Также рост заболеваемости ОРВИ отмечается в Иркутской области. За прошедшую неделю в регионе зарегистрировано 24,3 тыс. случаев, тогда как неделей ранее — 23,9 тыс. Кроме того, за последние две недели в Приангарье выявлено 111 новых случаев COVID-19.

Александра Стрелкова