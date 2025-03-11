Стало известно, каким категориям граждан Ставрополья стоит рассчитывать на повышение пенсии

Более четырех миллионов россиян попадут нынешней весной под повышение социальных пенсий. Необходимые 85 млрд руб. в бюджете предусмотрены, сообщил на оперативном совещании премьер-министр Михаил Мишустин.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

Социальный вид пенсии увеличится на 14,75%. Ее получают граждане с инвалидностью, лица, у кого по каким-то причинам нет или не хватает рабочего стажа для страховой пенсии, а также данная помощь назначается в случае потери кормильца.

«Одновременно с этим повышаются пенсии для некоторых категорий льготников. В их числе проходившие службу по призыву военнослужащие и ветераны Великой Отечественной войны. Увеличатся надбавки к пенсиям летчиков-испытателей и космонавтов»,— добавил Михаил.

Николай Аксенов