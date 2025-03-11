Нижегородке грозит уголовное дело за укус сотрудника полиции 8 марта

Жительницу Нижнего Новгорода задержали за укус сотрудника патрульно-постовой службы. На нее составили протокол по статье о неповиновении законным требованиям полицейского, сообщили в региональном ГУ МВД.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

Также собран материал проверки по статье о применении насилия в отношении представителя власти, который направят в СУ СКР для принятия решения.

По данным полиции, ночью 8 марта на улице Белинского сотрудник ППС применил физическую силу и специальные средства при задержании гражданки, наносившей удары другой нижегородке. По дороге в отдел полиции №7 и непосредственно в отделе задержанная нанесла сотруднику полиции телесные повреждения, включая укушенную рану предплечья. После оказания медпомощи сотрудник продолжил работу.

Галина Шамберина