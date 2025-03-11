На шахте «Заполярная-2» в Воркуте произошло возгорание

Возгорание произошло в шахте «Заполярная-2» в Воркуте (Республика Коми) вчера, 10 марта, вечером. Об этом сообщили «Ъ» в ГУ МЧС России по Коми. 290 горняков эвакуировали, погибших и пострадавших нет.

По данным компании «Воркутауголь», аварийная ситуация в шахте возникла в блоке «Воркутинская», на отметке 780 м.

«На место выехали пять отделений военизированного горноспасательного отряда Печорского бассейна. К настоящему времени открытое горение ликвидировано»,— сообщает республиканское ГУ МЧС.

В настоящее время ведется обследование горных выработок и устанавливаются причины срабатывания системы автоматической газовой защиты. Кроме того, надзорные ведомства выясняют обстоятельства произошедшего.

Дарья Шучалина, Сыктывкар