В 2024 году бригады казанской скорой медицинской помощи выезжали на вызовы с летальным исходом 3,7 тыс. раз. Об этом рассказал главный врач «Станции скорой медицинской помощи» Фарид Галяутдинов на заседании итогового медицинского совета управления здравоохранения города.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран В 2024 году медики Казани 3,7 тыс. раз выезжали на вызовы с летальным исходом

Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ В 2024 году медики Казани 3,7 тыс. раз выезжали на вызовы с летальным исходом

Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ

Более 230 пациентов скончались в присутствии бригады скорой помощи, около 50 — во время транспортировки.

Реанимацию провели около 630 раз. В 67 случаях применялся аппарат для массажа сердца Lucas. В этом году планируется расширенное использование аппарата для реанимационных мероприятий.

Диана Соловьёва