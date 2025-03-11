В 2024 году медики Казани 3,7 тыс. раз выезжали на вызовы с летальным исходом
В 2024 году бригады казанской скорой медицинской помощи выезжали на вызовы с летальным исходом 3,7 тыс. раз. Об этом рассказал главный врач «Станции скорой медицинской помощи» Фарид Галяутдинов на заседании итогового медицинского совета управления здравоохранения города.
В 2024 году медики Казани 3,7 тыс. раз выезжали на вызовы с летальным исходом
Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ
Более 230 пациентов скончались в присутствии бригады скорой помощи, около 50 — во время транспортировки.
Реанимацию провели около 630 раз. В 67 случаях применялся аппарат для массажа сердца Lucas. В этом году планируется расширенное использование аппарата для реанимационных мероприятий.