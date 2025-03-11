«Зенит» обратился в КДК с требованием отменить красную карточку Вендела

Петербургский «Зенит» обратился в контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза с просьбой отменить красную карточку полузащитника Вендела, сообщает «Чемпионат» со ссылкой на главу комитета Артура Григорьянца.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Валентина Певцова, Коммерсантъ Фото: Валентина Певцова, Коммерсантъ

По словам господина Григорьянца, сине-бело-голубые представили необходимые документы для отмены карточки вечером 10 марта. Решение по Венделу примут позже, но до игры с московским «Спартаком».

Бразильский хавбек был удален с поля во время матча «Факел» — «Зенит» за непристойный жест в адрес болельщиков. В петербургском клубе считают, что воронежские болельщики провоцировали футболиста расистскими выкриками.

В руководстве «Факела» считают, что провокаций не было, а сине-бело-голубые раздувают ситуацию. Сам Вендел после инцидента заявил, что случившееся — его эмоциональная реакция. Он подчеркнул, что не мог стерпеть оскорбления и сожалеет, что его жест увидели дети на стадионе.

Ранее «Ъ-СПб» сообщал, матч 20-го тура РПЛ завершился победой «Зенита» со счетом 2:0. Лучшим игроком встречи стал аргентинский форвард Лусиано Гонду, который забил один мяч и отдал одну голевую передачу.

Андрей Маркелов