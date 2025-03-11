Курская АЭС работает в штатном режиме на фоне атаки дронов ВСУ на регион

Атомная электростанция продолжает работу в штатном режиме после массированной атаки дронов ВСУ на Курскую область. Об этом сообщает управление коммуникаций АЭС. Радиационный фон на станции и в ее районе не превышает естественных фоновых показателей.

«На станции в работе на мощности, установленной диспетчерским графиком, находятся энергоблоки №3 и №4. Энергоблоки №1 и №2 — в режиме эксплуатации без генерации»,— говорится в сообщении.

В результате атаки беспилотников ВСУ были повреждены один многоквартирный и семь частных домов. Ранее Минобороны РФ сообщило об уничтожении ночью 126 украинских беспилотников самолетного типа над территорией Курской области.

Подробнее о ночной атаке дронов ВСУ — в материале «"Лютую" атаку остановили в Подмосковье».