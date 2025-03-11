Ярославские ученые создадут переключатели для БПЛА

Ученые Ярославского государственного университета им. П.Г. Демидова создадут миниатюрные аналоги электромеханических СВЧ-переключателей для систем связи и малогабаритных радиолокационных комплексов для БПЛА. Об этом сообщили в вузе.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Никита Цицаги, Коммерсантъ Фото: Никита Цицаги, Коммерсантъ

На эти цели ярославский университет получил грантовую поддержку в размере 7 млн руб. от Российского научного фонда. Особенность новых компонентов заключается в том, что они будут меньшего размера, чем традиционные, и будут потреблять меньше электроэнергии, обладая увеличенным быстродействием. Как пояснил руководитель научной группы Илья Уваров, для уменьшения размеров реле будет использована микросистемная техника.

Новая разработка позволить создать новую электронную компонентную базу СВЧ-техники, подчеркивают исследователи.

Алла Чижова