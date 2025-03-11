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Коммерсантъ FM
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Пострадавший из-за атаки БПЛА мужчина скончался в больнице

50-летний мужчина, получивший ранение в результате атаки украинских беспилотников, скончался в больнице города Видное, сообщил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев. Он выразил соболезнования родным и близким погибшего.

Губернатор также рассказал о состоянии двух пострадавших, находящихся в больнице в Домодедово. У 43-летней женщины диагностирована рваная рана груди и ранение живота с повреждением кишечника. 44-летний мужчина получил ранение живота, открытый перелом плеча и осколочное ранение осколками. Врачи проводят ему операцию.

Господин Воробьев добавил, что власти Подмосковья введут выплаты для раненых и семей погибших. Так, пострадавшим будут выплачивать от 100 тыс. до 500 тыс. руб. в зависимости от тяжести травм. В случае смерти членам семьи выплатят по 1 млн руб.

Масштабная атака беспилотников произошла сегодня, 11 января, утром. По данным Минобороны, всего было сбито или нейтрализовано 337 украинских БПЛА. Больше всего дронов поразили над Курской областью (126) и Подмосковьем (91). Жертвами атаки стали два человека, около двух десятков человек получили ранения.

Подробнее — в материале «Ъ» «"Лютую" атаку остановили в Подмосковье».

Никита Черненко

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4 марта военнослужащие ВСУ сожгли православную церковь в селе Погребки Курской области

4 марта военнослужащие ВСУ сожгли православную церковь в селе Погребки Курской области

Фото: Министерство обороны России

Минобороны РФ сообщило об освобождении Погребков 26 февраля. После боев в селе остались противотанковые мины

Минобороны РФ сообщило об освобождении Погребков 26 февраля. После боев в селе остались противотанковые мины

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

Военнослужащий армейской группировки «Север» на фоне дорожного знака у села Погребки Курской области, освобожденного ВС РФ

Военнослужащий армейской группировки «Север» на фоне дорожного знака у села Погребки Курской области, освобожденного ВС РФ

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

Военнослужащие 40-й бригады морской пехоты в Курской области

Военнослужащие 40-й бригады морской пехоты в Курской области

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

Полигон ВСУ Новомосковский в Днепропетровской области, по которому 1 марта был нанесен удар ОТРК «Искандер-М»

Полигон ВСУ Новомосковский в Днепропетровской области, по которому 1 марта был нанесен удар ОТРК «Искандер-М»

Фото: Министерство обороны России

Заряжание РСЗО «Град» на Курском направлении

Заряжание РСЗО «Град» на Курском направлении

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

1 марта Минобороны РФ сообщило о занятии сел Скудное и Бурлацкое в ДНР

1 марта Минобороны РФ сообщило о занятии сел Скудное и Бурлацкое в ДНР

Фото: Министерство обороны России

Работа артиллерийского расчета РСЗО «Град»

Работа артиллерийского расчета РСЗО «Град»

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

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4 марта военнослужащие ВСУ сожгли православную церковь в селе Погребки Курской области

Фото: Министерство обороны России

Минобороны РФ сообщило об освобождении Погребков 26 февраля. После боев в селе остались противотанковые мины

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

Военнослужащий армейской группировки «Север» на фоне дорожного знака у села Погребки Курской области, освобожденного ВС РФ

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

Военнослужащие 40-й бригады морской пехоты в Курской области

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

Полигон ВСУ Новомосковский в Днепропетровской области, по которому 1 марта был нанесен удар ОТРК «Искандер-М»

Фото: Министерство обороны России

Заряжание РСЗО «Град» на Курском направлении

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

1 марта Минобороны РФ сообщило о занятии сел Скудное и Бурлацкое в ДНР

Фото: Министерство обороны России

Работа артиллерийского расчета РСЗО «Град»

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

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