Пострадавший из-за атаки БПЛА мужчина скончался в больнице

50-летний мужчина, получивший ранение в результате атаки украинских беспилотников, скончался в больнице города Видное, сообщил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев. Он выразил соболезнования родным и близким погибшего.

Губернатор также рассказал о состоянии двух пострадавших, находящихся в больнице в Домодедово. У 43-летней женщины диагностирована рваная рана груди и ранение живота с повреждением кишечника. 44-летний мужчина получил ранение живота, открытый перелом плеча и осколочное ранение осколками. Врачи проводят ему операцию.

Господин Воробьев добавил, что власти Подмосковья введут выплаты для раненых и семей погибших. Так, пострадавшим будут выплачивать от 100 тыс. до 500 тыс. руб. в зависимости от тяжести травм. В случае смерти членам семьи выплатят по 1 млн руб.

Масштабная атака беспилотников произошла сегодня, 11 января, утром. По данным Минобороны, всего было сбито или нейтрализовано 337 украинских БПЛА. Больше всего дронов поразили над Курской областью (126) и Подмосковьем (91). Жертвами атаки стали два человека, около двух десятков человек получили ранения.

Подробнее — в материале «Ъ» «"Лютую" атаку остановили в Подмосковье».

Никита Черненко