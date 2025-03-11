Житель Кстова пойдет под суд по делу о финансировании экстремистов

Завершено расследование уголовного дела в отношении 28-летнего жителя города Кстово, обвиняемого в финансировании экстремистской деятельности по ч. 1 ст. 282.3 УК РФ. Как сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Нижегородской области, дело направили в суд, по предъявленной статье грозит до восьми лет лишения свободы.

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Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ Кстовский городской суд

Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

По версии следствия, обвиняемый является сторонником запрещенной организации, с августа 2021 года по февраль 2022 года он перечислял этой организации деньги, заведомо зная, что ее деятельность в России запрещена.

Фигуранту избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде. По информации из картотеки суда, дело поступило на рассмотрение 28 февраля, фамилия подсудимого скрыта.

Галина Шамберина