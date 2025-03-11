Трое детей пострадали во время атаки БПЛА на Подмосковье

В Московской области во время ночной атаки беспилотников пострадали трое детей, сообщила детский омбудсмен Мария Львова-Белова. По ее словам, двое из них — «совсем малыши».

«У ребят небольшие ссадины на коже, перенесли стресс. Состояние здоровья удовлетворительное»,— рассказала омбудсмен в Telegram-канале.

В ночь на сегодня, 11 марта, средства ПВО по всей России сбили 337 БПЛА. Над Москвой и Подмосковьем был сбит 91 беспилотник. Губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщал, что наибольшее число пострадавших и разрушений в результате атаки зафиксировано в трех муниципалитетах: в Видном обломки БПЛА ранили шесть человек, включая четырехлетнего ребенка, в Домодедово погиб 38-летний охранник, еще двое мужчин госпитализированы с травмами головы, в Раменском за медицинской помощью обратились пять человек с жалобами на стресс.

СКР квалифицировал массированную атаку на Москву и область как теракт, расследуется дело по п. «б» ч. 3 ст. 205 УК.

Полина Мотызлевская