ТЦ из Краснодара и Ростова заключили мировое соглашение о праве использования слова «горизонт»

Торговый центр «Новый горизонт» из Краснодара и ростовский «Горизонт» заключили мировое соглашение по спору о праве использования слова «горизонт». Согласно условиям, краснодарская сторона выплатит 1,8 млн руб., сообщает деловой портал «Город N».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ

Взамен «Новый горизонт» получит право использовать слово «горизонт» в названии и рекламе, но только на территории Кубани и с уточнением «Новый». Это соглашение касается исключительно права использования слова, а не продажи товарного знака.

Ранее между сторонами велся судебный процесс. Ростовская компания требовала компенсации в 3,5 млн руб. за использование спорного слова в рекламе арендаторами «Нового горизонта». Судебное разбирательство началось в 2022 году, но после заключения мирового соглашения ростовчане отказались от претензий.

Николай Аксенов