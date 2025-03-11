В Саратове совершили вынужденную посадку пять международных авиарейсов

Аэропорт «Гагарин» в Саратове принял пять воздушных судов, которые направлялись в российскую столицу из Самарканда, Ташкента, Стамбула, Бахрейна и Ашхабада. Об этом сообщает пресс-служба саратовской воздушной гавани.

Пять бортов получают наземное обслуживание, с пассажирами работают сотрудники авиаперевозчика. Причиной принятия самолетов аэропортом «Гагарин» стала атака БПЛА на Московскую область.

Сегодня, 11 марта, пришлось ввести временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов в московских аэропортах Внуково, Шереметьево, Жуковский и Домодедово. По данным Минобороны, силам ПВО удалось поразить над столичным регионом более 90 беспилотников.

Павел Фролов