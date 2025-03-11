Имущество ООО «Метстайл» в Гуково выставили на торги за 35 млн рублей

Конкурсный управляющий признанной банкротом компании «Метстайл» в Гуково выставил на торги объекты недвижимости и право аренды земельного участка должника с начальной ценой 35,2 млн руб. Информация об этом опубликована в Едином федеральном реестре сведений о банкротстве (ЕФРСБ).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Выставленные на аукцион объекты фирмы расположены в микрорайоне Алмазный, по улице Ленина, 4. Шаг торгов — 5% от начальной цены, задаток составляет 10%. Заявки на участие в аукционе принимаются до 21 марта.

По данным «СПАРК-Интерфакс», ООО «Метстайл» зарегистрировано в 2016 году в Ростове-на-Дону. Основной вид деятельности — оптовая торговля отходами и ломом. Учредитель — Григорий Алтухов. Финансовые показатели предприятия не опубликованы.

Арбитражный суд Ростовской области признал ООО «Метстайл» банкротом в декабре 2021 года. Инициатором банкротства предприятия стало «Про100строй» из-за задолженности в общем размере более 23 млн руб.

Тат Гаспарян