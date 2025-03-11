«Эконива» с активами в Черноземье начала выпуск безлактозной продукции

Крупнейший в России производитель сырого молока ГК «Эконива» (основана Штефаном Дюрром, есть активы в Воронежской и Курской областях) начал выпуск безлактозного молока. Как рассказали «Ъ» в группе, на первом этапе планируется производить на уровне 60 т продукции в месяц на действующих мощностях.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Продукцию планируют поставлять в отели и общепит, торговую сеть Metro и кафе в залах сети «Перекресток». Впоследствии каналов продаж может стать больше.

В консалтинговой компании «Рексофт» отметили, что и другие производители активно развивают это направление. Профильные линейки также расширяют Valio (входит в российскую группу «Велком» с заводом в Белгородской области), Parmalat, H&N (владеет бывшими активами Danone, в том числе комбинатом в Липецке), «Северная Долина», «Братья Чебурашкины» и Unagrande.

Подробнее о новом направлении «Эконивы» — в публикации «Ъ».