Курская АЭС работает в штатном режиме на фоне атаки дронов ВСУ на регион

Курская атомная электростанция продолжает работу в штатном режиме после массированной атаки дронов ВСУ на регион. Об этом сообщает управление коммуникаций АЭС.

Радиационный фон на Курской АЭС и в ее районе не превышает естественных фоновых значений и соответствует нормальной эксплуатации энергоблоков, добавили представители станции.

«На станции в работе на мощности, установленной диспетчерским графиком, находятся энергоблоки № 3 и № 4. Энергоблоки № 1 и № 2 - в режиме эксплуатации без генерации»,— говорится в сообщении.

Ранее Минобороны РФ сообщило об уничтожении ночью 126 украинских беспилотников самолетного типа над территорией Курской области.

Подробнее о ночной атаке дронов ВСУ — в материале «"Лютую" атаку остановили в Подмосковье»