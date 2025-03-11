В Екатеринбурге и Тюмени обнаружили финансовую пирамиду по аренде пауэрбанков

На Урале выявили нелегальную финансовую деятельность у компании по аренде пауэрбанков Rainbow Shared Energy (RSE) — у нее обнаружены признаки финансовой пирамиды и она не ведет реальной деятельности, сообщили в Уральском ГУ Банка России.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

Деятельность компании развернута в Екатеринбурге, Тюмени, Стерлитамаке (Башкортостан), Омске, Ульяновске, Новосибирске, Санкт-Петербурге и других городах. Она предлагает клиентам инвестировать не менее $400 в аренду портативных аккумуляторов, что якобы должно принести им доход, при этом чем выше вклад, тем выше предполагаются выплаты и статус «инвестора». Проект рекламируется на телевидении и в интернете, количество его участников растет за счет сетевого маркетинга, а представители компании ведут общение с клиентами в соцсетях, при этом договоров о привлечении денег с ними не заключается.

Напомним, в прошлом году прокуратура Свердловской области утвердила обвинительное заключение в отношении жителя Екатеринбурга и двоих жителей Челябинской области по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, организованной группой, в особо крупном размере). Группа действовала по принципу «финансовой пирамиды» — выплата участникам осуществлялась из средств, которые приносили туда более новые участники. Обвиняемые причинили ущерб 439 потерпевшим, его общая сумма составила 116,7 млн руб.

Ирина Пичурина