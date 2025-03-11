В Анапе искусственный интеллект начнет отслеживать езду без прав

В Анапе внедрили систему искусственного интеллекта (ИИ), которая распознает в транспортном потоке автомобили, снятые с учета или принадлежащие водителям, лишенным прав. Технологию разработала компания NtechLab — партнер госкорпорации «Ростех», сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу компании.

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Алгоритм анализирует номерные знаки и сверяет их с базой данных. При совпадении сведений экипаж ГАИ получает уведомление через ноутбук или Telegram-бот.

Как отметили в компании, комплекс оснащен камерой и работает даже в движении, в условиях плохой видимости и без постоянного интернет-соединения. Разработчики также уверяют, что система полностью автономна, не требует сложной инфраструктуры и позволяет оперативно реагировать на нарушения.

В дальнейшем этот опыт планируют распространить на Сочи. Всего база данных содержит около 35 млн номеров автомобилей по всей России.

Компания NtechLab занимается разработкой технологий видеоаналитики с 2015 года. Решения организации применяются в 30 регионах России и 30 странах мира.

Ранее «Ъ-Кубань» сообщал, что количество штрафов, вынесенных с помощью камер фотовидеофиксации за нарушения ПДД в Краснодарском крае, уменьшилось на 63% за год.

Нурий Бзасежев