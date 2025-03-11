Глава СКР Александр Бастрыкин поручил главе СУ СКР по Татарстану Валерию Липскому доложить о ходе проверки по факту невыдачи лекарства ребенку-инвалиду в Казани. Об этом сообщает информационный центр ведомства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Бастрыкин поручил доложить о проверке по факту невыдачи лекарств инвалиду в Казани

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ Бастрыкин поручил доложить о проверке по факту невыдачи лекарств инвалиду в Казани

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

Обращение поступило от местной жительницы через социальные сети: женщина сообщила, что ее 8-летний сын, имеющий инвалидность, более месяца не получает жизненно необходимый медикамент, несмотря на наличие рецептов. Обращения в профильные ведомства остались без ответа.

Исполнение поручения и ход проверки взяты на контроль центральным аппаратом СК России.

Артём Дергунов