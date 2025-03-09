На Петергофском шоссе по дополнительному номеру 1-БИС тушат пожар в гаражах

Крупный пожар в гаражном массиве произошел днем 9 марта в Красносельском районе Петербурга. Сигнал о возгорании на Петергофском шоссе, д. 75, поступил на пульт дежурного «01» в 15:44, сообщили в региональном ГУ МЧС.

Прибывшие на место пожарные установили, что по указанному адресу происходит горение гаражей на общей площади 80 кв. метров. В 16:26 пожару присвоили дополнительный номер 1-БИС.

На месте сейчас работают 24 спасателя и пять единиц техники. Сведения о пострадавших на данный момент не поступали, уточнили в МЧС.

UPD: В 17:21 открытое горение удалось локализовать, произошел отказ от дополнительного номера 1-БИС, пожарные работают по №1.

Ранее «Ъ-СПб» писал о двоих погибших в результате квартирного пожара на Богатырском проспекте.

Андрей Цедрик