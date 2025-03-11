В Астрахани возбудили дело против ИП за невыплату зарплаты сотруднице

Следственный отдел по Кировскому району Астрахани возбудил уголовное дело о невыплате заработной платы (ч. 1 ст. 145.1 УК РФ) в отношении ИП. Об этом сообщает пресс-служба СУ СКР по Астраханской области.

Согласно релизу, фигурантка не выплатила заработную плату сотруднице с апреля по июль минувшего года на общую сумму 70 тыс. руб. ИП занимается торговлей одеждой в специализированных магазинах.

Следствие принимает меры для погашения задолженности перед работником. Специалисты выясняют все обстоятельства случившегося.

Павел Фролов