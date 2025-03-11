В Буденновске водитель «Лады» сбил на 7-летнюю девочку

В Буденновске водитель автомобиля «Лада Гранта» сбил на 7-леьнюю девочку. Авария случилась на улице Мира, ребенок сразу же был госпитализирован, сообщили в Госавтоинспекции края.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба Госавтоинспекции Ростовской области Фото: пресс-служба Госавтоинспекции Ростовской области

«Девочка перебегала дорогу по регулируемому пешеходному переходу, но сделала это на запрещающий сигнал светофора. Водитель автомобиля "Лада Гранта" не успел остановиться и сбил ребенка»,— рассказали в ГАИ.

Девочку с травмами доставили в больницу Буденновска. Водителем оказался 44-летний местный житель со стажем вождения 17 лет, который дважды привлекался к административной ответственности за последние два года и был трезв в момент ДТП.

По факту происшествия начата проверка для выяснения всех обстоятельств.

Николай Аксенов