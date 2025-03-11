В 2024 году Башкирию покинуло 125,5 тысячи человек

В прошлом году в Башкирию прибыло 122 тыс. человек, а покинуло около 125,5 тыс. Об этом сообщает Башстат. Таким образом, миграционная убыль населения превысила 3,4 тыс. человек, что в 3,7 раза больше, чем в 2023 году.

Из стран СНГ в Башкирию приехало 10,3 тыс. человек, а уехало — 8,3 тыс. Из стран дальнего зарубежья в республику прибыло 4,4 тыс. человек, в обратном направлении уехало 4,9 тыс.

В целом международная миграция характеризуется приростом в 1,4 тыс. человек. В то же время наблюдается межрегиональная миграционная убыль населения. Из Башкирии в другие регионы России переехало 36,1 тыс. человек, а из других регионов в Башкирию — 31,3 тыс.

Внутри республики на новое место жительства переехало 76 тыс. человек.

Идэль Гумеров