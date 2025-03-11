В Пулково задержаны и отменены несколько рейсов в Москву

Утром 11 марта в петербургском аэропорту Пулково фиксируется задержка и отмена сразу нескольких рейсов в Москву. Вероятной причиной этого может быть массированная атака на столицу украинских беспилотников.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Баранов, Коммерсантъ Фото: Александр Баранов, Коммерсантъ

Согласно онлайн-табло Пулково, в частности, отменены: рейс FV 6011 авиакомпании «Россия» до Внуково, который должен был вылететь в 08:30, FV 6481 (09:00, Шереметьево), FV 6007 (10:00, Внуково). Задержаны рейсы SU 1549 («Аэрофлот», Шереметьево), FV 6167 («Россия», Шереметьево), HY 611 (Uzbekistan Airways, Внуково) — все в 08:30, SU 1647 («Аэрофлот», Шереметьево), FV 6005 («Россия», Внуково) — на 09:00, EK 129 (Emirates, Домодедово) — 09:05, Y7 404 (NordStar Airlines, Домодедово) — на 09:20.

UPD: Как сообщили в управляющей компании ООО «Воздушные ворота Северной столицы», аэропорт Пулково работает в штатном режиме. В качестве запасного аэродрома воздушная гавань Петербурга приняла 13 рейсов, направлявшихся в Москву, в том числе 5 международных. На вылет задержаны 5 рейсов, 2 рейса отменены.

Ранее «Ъ» писал о 337 сбитых над российскими регионами БПЛ. 91 из них были ликвированы в небе над Москвой и Подмосковьем. Из-за массированной атаки дронов была временно ограничена работа столичных аэропортов.

Андрей Цедрик