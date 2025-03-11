В Ярославле не смогли выбрать памятник жителям блокадного Ленинграда

В Ярославле не смогли выбрать лучший проект памятника жителям блокадного Ленинграда, поскольку ни один из представленных на конкурс вариантов невозможно реализовать. Об этом сообщили в мэрии.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран 13042

Фото: Артем Цымбалов, Вконтакте 13042

Фото: Артем Цымбалов, Вконтакте

«Ъ-Ярославль» сообщал, что в конкурсе приняли участие девять проектов. По отзывам в журнале выставки лидировал проект под номером 92552 — дети-блокадники в сопровождении волонтеров покидают разорванное кольцо блокады Ленинграда. В электронном голосовании победил проект 15483 — группа эвакуированного ребенка и женщины, расположенная между стелами, символизирующими Ярославль и Ленинград. Ветераны выбрали проект 97215 — жительница Ярославля встречает эвакуированных детей. Однако жюри не выбрали победителя.

«По результатам обсуждения победитель конкурса не был выявлен по причине отсутствия проекта памятника, в отношении которого возможно осуществление его реализации. Все проекты в той или иной мере не соответствуют установленным критериям оценки. В ряде работ используются прямые цитаты, что недопустимо, некоторые проекты не соответствуют масштабу и месту, определенному условиями конкурса для размещения памятника»,— объяснили в мэрии.

Фаворитом среди проектов у жюри стал проект 13042. Но разместить памятник по проекту предложено не на том месте, где планировалось. Кроме того, он не соответствует масштабу и напоминает памятник 100-летию ВЛКСМ «Паруса молодости». По этим причинам жюри решило, что реализовать этот проект невозможно.

Алла Чижова