«Главное — обозначить путь к успеху»

Итоги встречи должны понравиться Дональду Трампу, так госсекретарь США прокомментировал предстоящие с переговоры с украинской делегацией. Предположительно, они начнутся в ближайшее время в Джидде. По словам Марко Рубио, от результатов диалога зависит дальнейшая судьба американской военной помощи Киеву. При этом главная задача — добиться согласия офиса Зеленского на прекращение огня. Политический обозреватель “Ъ FM” Дмитрий Дризе не исключает, что стороны найдут возможность прийти к согласию.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ

Государственный секретарь Соединенных Штатов Марко Рубио на борту самолета по пути в Саудовскую Аравию рассказал о плане действий своей команды на переговорах с представителями Киева в Джидде. Если исключить лозунги и фразы общего характера, то задача №1 — сделать так, чтобы итоги встречи понравились Дональду Трампу. Для этого нужно получить от украинцев согласие на паузу в конфликте. Исходя из этого, Белый дом примет решение о продолжении американской военной помощи партнеру. При этом Рубио отдельно подчеркнул, что речь идет лишь о временном, а не об окончательном прекращении огня. К слову, и разведданные тоже продолжают поступать, но только те, что нужны для обороны. Что касается ресурсной сделки, то госсекретарь пояснил, что нет задачи торопиться с ее подписанием, в ней много разных аспектов, которые нужно проговаривать, а сейчас главное — мир.

Тем временем другой участник переговоров с американской стороны, спецпосланник Стивен Уиткофф, в интервью телеканалу Fox News заявил, что Владимир Зеленский извинился перед Трампом. Это следует из его письма президенту США. Не совсем понятно, о чем идет речь, вроде как украинский лидер высказывал лишь сожаление о том, что случилось в Белом доме в «черную пятницу» 28 февраля. Хотя, может, было еще одно письмо уже личного характера. Однако в данном случае это неважно.

Похоже, что Вашингтон несколько смягчает риторику в отношении партнеров по переговорам. Возможно, это следствие закулисных консультаций, а также давления общественного мнения как в Америке, так и в Европе. О том же говорит и Рубио, мол, у него хорошее предчувствие, все должно получиться.

Прогнозы делать по обыкновению не будем. Пока известно, что Киев предлагает лишь частичную паузу в боевых действиях, на море и в воздухе. Трамп же вроде как требует полного их прекращения. Впрочем, если рассуждать логически, такой вариант — это же тоже прекращение огня. Главное это сделать. А извинения — это моральная победа, точки над i расставлены, уважение к главе американской администрации восстановлено, а дальше задача переговорщиков сгладить углы. Между тем, судя по поступающим сообщениям, встреча американцев с некими российскими представителями в Саудовской Аравии все-таки не исключается. И это тоже логично, она нужна, чтобы довести до Москвы итоги прошедших консультаций.

Понятно, что добиться прорыва за два дня переговоров невозможно. Поэтому самое важное — получить согласие сторон, это базовое условие, с тем, что двигаться дальше. Можно это еще назвать проявлением доброй воли: мы готовы к миру, остальное обсуждается, не вступая при этом в клинч и не пытаясь любой ценой доказать свою правоту. В такой ситуации и Россия, скорее всего, не будет упорствовать и скажет, что в целом тоже за мир. А дальше начнется самое сложное — согласование деталей, но это будет потом. Самое главное для Трампа — обозначить путь к успеху: вот начало положено, я всех усадил за стол переговоров. Какая-никакая, но победа. Возможно, именно такой итог и понравится нынешнему главе Белого дома, то, о чем говорит господин Рубио. Но это, опять же, совсем не значит, что мир наступит.

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Дмитрий Дризе