Радий Хабиров поднялся на 17 место в рейтинге влияния губернаторов

Глава Башкирии Радий Хабиров занял 17 место в февральском рейтинге влияния глав российских субъектов. Исследование провело Агентство политических и экономических коммуникаций (АПЭК). По итогам января господин Хабиров был на 20 строчке.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба главы Башкирии Фото: пресс-служба главы Башкирии

По мнению аналитиков АПЭК, глава Башкирии относится к главам регионов с очень сильным влиянием на принятие решений администрацией президента РФ, кабмином, парламентом, а также партийной и бизнес-элитой.

Пятерка лидеров рейтинга осталась неизменной: мэр Москвы Сергей Собянин, глава Татарстана Рустам Минниханов, глава Чечни Рамзан Кадыров, губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов и губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

Идэль Гумеров