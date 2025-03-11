На запасной аэродром в Казани прилетело 7 самолетов, следовавших в Москву, из-за ограничений в столичных аэропортах. Об этом сообщили в пресс-службе казанской воздушной гавани.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран В Казань прибыли 7 самолетов из-за ограничений в аэропортах Москвы

Фото: Артемий Шуматов, Коммерсантъ В Казань прибыли 7 самолетов из-за ограничений в аэропортах Москвы

Фото: Артемий Шуматов, Коммерсантъ

Среди них рейсы из Баку, Оша, Еревана, Новокузнецка, а также три самолета, летевших из Омска.

Ограничения в аэропортах Москвы ввели из-за атаки беспилотников. В небе над столицей России сбили 69 дронов.

11 марта в 6:30 жителей Татарстана также предупредили об угрозе атаки БПЛА.

Дарья Сайфиева