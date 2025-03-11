Хакеры из Палестины взяли ответственность за атаку на соцсеть X

Пропалестинская хакерская группа Dark Storm Team взяла на себя ответственность за масштабный сбой в работе социальной сети X (ранее Twitter), принадлежащей Илону Маску. Об этом 11 марта пишет издание Newsweek.

По данным Newsweek, хакерская группировка была основана в 2023 году. Сообщество известно тем, что в первую очередь выбирает своими жертвами организации, которые поддерживают Израиль в военном конфликте с Палестиной.

Массированная DDoS-атака произошла в понедельник, 10 марта. Сайт и приложение социальной сети не работали более 4 часов. Спустя время Dark Storm Team в публичном Telegram-канале заявила о том, что именно их хакеры атаковали платформу.

Сам Илон Маск заявлял, что в кибератаке на платформу были задействованы украинские IP-адреса. По мнению бизнесмена, к этому могла быть причастна «скоординированная группа, либо целое государство».

В России X заблокирован с 2022 года из-за распространения фейков о ходе СВО.