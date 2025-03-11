В Магнитогорске 70% пельменных и шаурмичных не оформляют документы на мясо

Уральское межрегиональное управление Россельхознадзора проверило 30 компаний и предпринимателей, работающих в сфере общественного питания в Магнитогорске. Выяснилось, что 70% из них не регистрировались в информационных системах, а также не оформляли ветеринарные документы на мясную продукцию, сообщает пресс-служба ведомства.

Проверки прошли в феврале этого года. Инспекторы проверяли пельменные и шаурмичные. В результате 21 заведение не найдено в реестре предприятий «Цербер» и системе отслеживания «Меркурий». Регистрация в этих ресурсах необходима для оформления ветеринарных документов на мясо, которое используется в торговых точках. Без них «отсутствует прослеживаемость животноводческой продукции, используемой для питания людей».

Россельхознадзор 7 марта выдало предостережение выявленным компаниям и предпринимателям. Им необходимо в ближайшее время зарегистрировать свои торговые точки в «Цербере» и «Меркурии».