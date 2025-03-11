В Челябинской области инвестиции в основной капитал выросли на 14% в 2024 году

В 2024 году объем инвестиций в основной капитал в Челябинской области составил 549,1 млрд руб. Это на 103 млрд или 14% в сопоставимых ценах больше показателя 202З года, сообщается в telegram-канале экономического блока правительства региона.

По данным Росстата, в прошлом году наибольшую долю инвестиций в основной капитал на Южном Урале составили собственные средства организаций — 70%. Оставшаяся часть — это привлеченные средства. В том числе доля бюджетного финансирования составила 14,7%, банковских кредитов — 7%.