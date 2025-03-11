Сочи вошел в топ направлений для отдыха парами

В марте Сочи занял третье место в рейтинге направлений для отдыха парами. По данным сервиса для бронирования отелей и квартир Твил.ру, курорт собрал 9% бронирований.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Алексей Куденко, Коммерсантъ Фото: Алексей Куденко, Коммерсантъ

Путешественники бронируют номера в среднем на четыре ночи. Средняя стоимость одной ночи размещения составляет 3,6 тыс. руб.

Первое место в рейтинге популярных направлений для отдыха парами заняла Москва. Столица России собрала 13% мартовских бронирований. Средняя продолжительность поездки составляет три ночи, средняя стоимость одной из которых — 4,3 тыс. руб.

Санкт-Петербург занял второе место в топе направлений для отдыха парами. Культурная столица России собрала 11% бронирований. Путешественники бронируют номера в среднем на три ночи, средняя стоимость одной из которых составляет 3 тыс. руб.

В рейтинг также попали и другие населенные пункты Краснодарского края. Краснодар занял седьмое место. Средняя продолжительность поездки — две ночи. Средняя стоимость одной ночи размещения составляет 2,9 тыс. руб.

Восьмое место получила Красная Поляна. На горнолыжном курорте путешественники предпочитают бронировать номера в среднем на четыре ночи, средняя стоимость одной из которых составляет 6,9 тыс. руб.

Мария Удовик