В Сочи задержаны четыре авиарейса из-за закрытия московских аэропортов

Четыре авиарейса компаний «Победа» и «Аэрофлот» задержаны в аэропорту Сочи из-за закрытия московских аэропортов. По данным онлайн-табло авиагавани курорта, два самолета не могут вылететь, а еще два — прибыть в пункт назначения.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

На вылет задержаны рейсы авиакомпаний «Победа» и «Аэрофлот», которые должны были отправиться в аэропорты «Внуково» и «Шереметьево». Вылет рейса DP-112 «Победы» планировался на 7:55, а борта SU-1153 — на 11:05.

Кроме того, на прилет утром 11 марта задержаны два самолета из московских аэропортов «Домодедово» и «Шереметьево». Воздушные суда должны были приземлиться в Сочи в 9:45 и 10:05 соответственно.

Аэропорты «Шереметьево», «Жуковский» и «Домодедово» временно прекратили прием и отправку самолетов утром 11 марта из-за массированной атаки БПЛА на Москву. За ночь и утро силы ПВО уничтожили 69 украинских беспилотников над столицей.

Анна Гречко