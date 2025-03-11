Пять человек пострадали во время атаки БПЛА на Москву и Подмосковье

Число пострадавших при атаке беспилотников в Подмосковье выросло до пяти, сообщает агентство «РИА Новости». Ранее было известно о трех пострадавших.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев также сообщал об одном погибшем. Им оказался охранник парковки предприятия «Мираторг» в Домодедовском районе, сообщает ТАСС.

Сегодня ночью силы ПВО сбили 69 беспилотников, летевших на Москву, сообщил мэр Сергей Собянин. На Домодедовской улице в Москве повреждена кровля дома из-за падения обломков дрона. В результате падения обломков в Раменском повреждено минимум семь квартир, из них эвакуированы 12 человек. По предварительным данным, повреждено 20 транспортных средств.