В Крыму заболеваемость ОРВИ выросла почти на 25% за неделю

В Крыму за неделю число заболевших острыми респираторными вирусными инфекциями (ОРВИ) увеличилось почти на 25% и достигло 22,9 тыс. человек. Об этом сообщает межрегиональное управление Роспотребнадзора по Крыму и Севастополю.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Неделю назад в регионе было зафиксировано 18,3 тыс. случаев. В связи с ростом заболеваемости на карантин закрыли 592 класса в 134 школах, а также 214 групп в 87 детсадах. Полностью приостановили обучение 56 школ и 32 дошкольных учреждения.

Роспотребнадзор рекомендует соблюдать профилактические меры: регулярно мыть руки, дезинфицировать гаджеты, проветривать помещения и проводить влажную уборку

Анна Гречко