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«Азот» ставит рекорды производительности

Филиал «Азот» АО «ОХК «Уралхим» установил новый рекорд производительности. За 2024 год предприятие произвело 2,317 млн тонн продукции.

Рекордная отметка — результат работы инженерного, технического и ремонтного персонала. Новое достижение стало возможным благодаря реализации инвестиционных проектов: техническое перевооружение агрегатов по выпуску азотной кислоты и аммиачной селитры, а также выполнения и перевыполнения цехами производственных планов. Основная доля выработки была достигнута за счет перевыполнения месячных планов цехов: аммиачной селитры, азотной кислоты, крепкой азотной кислоты, карбамида, производства аммиака и нитрит-нитратных солей. Предыдущий рекордный максимум держался с 2007 года.

Андрей Семенюк, директор филиала «Азот» АО «ОХК «Уралхим»:

Мы смогли достичь таких результатов благодаря трем важным пунктам. Первый — реализация инвестиционных проектов, нацеленных на увеличение объемов производимой продукции. Второй — обеспечение бесперебойной работы производства и сокращение времени на плановые ремонтные работы. Третий — обновление системы управления и, как следствие, повышение эффективности работы всех отделов. Новый рекорд — результат командной работы всех сотрудников «Азота».

Филиал «Азот» АО «ОХК «УРАЛХИМ» в городе Березники

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